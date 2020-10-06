اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقــل البــري، المهندس صلاح اللوزي، أن هنالك وثيقة قانونية رسمية لضبط الأجــر من محافظـة العقبة إلى مختلف مناطق المملكة ، بشأن شحن البضائع .
ولفت اللوزي ، الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن مشكلة أجور النقل إلى مختلف المناطق ، قائمة منذ فترة.
وأوضح ، أن الوثيقة تبيّن الإجراءات القانونية ، وصلاحيات صاحب البضاعة ، وصلاحيات الشركة الناقلة ، لحمايتهما ، وفق قرار مجلس الــوزراء.
وأشار اللوزي ، أن سيتم الوقوف على مكاتب السوق السوداء ، التي تُعنى بصرف أجور الشحن ، نتيجة لعدم التقيّد بالتسعيرة الخاصة ، وفق لائحة أجور مُنبثقة من هيئة تنظيم النقل البري .
جاء ذلك ، على ضوء شكوى وردت للبرنامج، من مالك مركبة شحن ، نتيجة لعدم التقيد بلائحة الأجور ، من قبل مكاتب الصرف ، ما يؤدي إلى إرباك مالكي سيارات الشحن، حيث أشار إلى عدم وجود "وصــل" للصرف ، عدا عن عدم وجود رقابة مالية عليها، بالرغم من تعاملها يوميا بآلاف الدنانير .
اللوزي، بيّـن للإعلامـي محمّد الوكيل، أنه سيتم متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة ، بما يضمن حقوق مالكي مركبات الشحن ، والشركات الناقلة ، ووضع حدّ للمخالفين.
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