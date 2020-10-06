الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير

بدء الترشـــح للانتخابات النيابية

وفيات الثلاثاء 6/10/2020




الثلاثاء، 06-10-2020 10:32 ص

سوق سوداء تربك سائقي الشاحنات

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

حك


الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقــل البــري، المهندس صلاح اللوزي، أن هنالك وثيقة قانونية رسمية لضبط الأجــر من محافظـة العقبة  إلى مختلف مناطق المملكة ، بشأن شحن البضائع .

اضافة اعلان
 

ولفت اللوزي ، الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن مشكلة أجور النقل إلى مختلف المناطق ، قائمة منذ فترة.

 

وأوضح ، أن الوثيقة تبيّن الإجراءات القانونية ، وصلاحيات صاحب البضاعة ، وصلاحيات الشركة الناقلة ، لحمايتهما ، وفق قرار مجلس الــوزراء.

 

وأشار اللوزي ، أن سيتم الوقوف على مكاتب السوق السوداء ، التي تُعنى بصرف أجور الشحن ، نتيجة لعدم التقيّد بالتسعيرة الخاصة ، وفق لائحة أجور مُنبثقة من هيئة تنظيم النقل البري .

 

جاء ذلك ، على ضوء شكوى وردت للبرنامج، من مالك مركبة شحن ، نتيجة لعدم التقيد بلائحة الأجور ، من قبل مكاتب الصرف ، ما يؤدي إلى إرباك مالكي سيارات الشحن، حيث أشار إلى عدم وجود "وصــل" للصرف ، عدا عن عدم وجود رقابة مالية عليها، بالرغم من تعاملها يوميا بآلاف الدنانير .

 

اللوزي، بيّـن للإعلامـي محمّد الوكيل، أنه سيتم متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة ، بما يضمن حقوق مالكي مركبات الشحن ، والشركات الناقلة ، ووضع حدّ للمخالفين.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرط

أمام شركة الكهرباء .. أسلاك بين الأشجار بمأدبا- صور

مريض

إربد .. مركز صحي الصريح يفتقر لدواء الضغط B cor

راتب

توضيح من صندوق المعونة بشأن عمال المياومة

مك

افتقار الإنارة بشارع في الرصيفة

راتب

أردنيون يتساءلون : لماذا لم نحصل على المعونات المالية ؟

دعاء

مواطن عبر برنامج الوكيل: دعيتُ لكل الناس إلي ساعدتني