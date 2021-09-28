النسور لـ برنامج الوكيل : يجب تلقي الجرعتين من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد استشاري الوبائيات والمدير التنفيذي للشبكه الشرق أوسطية للصحة المجتمعية عضو اللجنة الوطنية للاوبئه، الدكتور مهند النسور ان متحورات كورونا تخفف من فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وبين النسور الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا"، أن اللقاح لا يقلل من أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي من أجل كبح جماح الفيروس ومنع انتشاره .

وأوضح أن متحور دلتا خفف من فعالية بعض المطاعيم، لكن المطعمين تكون اعراضهم بسيطة.





وأشار خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، إلى أن لقاح كورونا لا يحمي من الانفلونزا الموسمية ، خاصة الفئات المستهدفة مثل كبار السن من يعانون من الأمراض المزمنة ، ونقص المناعة .

وشدد على أهمية تلقي الجرعتين ، ولا يقتصر الأمر على الجرعة الأولى ، منوها أنه يتم دراسة الجرعة المعززة.

وقال " عند تلقي الجرعة الأولى يحصل الجسم على مناعة للجسم بنسبة 33 % فقط " .