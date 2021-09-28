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الثلاثاء، 28-09-2021 08:58 ص

النسور لـ برنامج الوكيل : يجب تلقي الجرعتين من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - أكد استشاري الوبائيات  والمدير التنفيذي للشبكه الشرق أوسطية للصحة المجتمعية  عضو اللجنة الوطنية للاوبئه، الدكتور مهند النسور ان متحورات كورونا تخفف من فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وبين النسور الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا"، أن اللقاح لا يقلل من أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي من أجل كبح جماح الفيروس ومنع انتشاره .

 

وأوضح أن متحور دلتا خفف من فعالية بعض المطاعيم، لكن المطعمين تكون اعراضهم بسيطة.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، إلى أن لقاح كورونا لا يحمي من الانفلونزا الموسمية ، خاصة الفئات المستهدفة مثل كبار السن من يعانون من الأمراض المزمنة ، ونقص المناعة .

 

وشدد على أهمية تلقي الجرعتين ، ولا يقتصر الأمر على الجرعة الأولى ، منوها أنه يتم دراسة الجرعة المعززة. 

 

وقال " عند تلقي الجرعة الأولى يحصل الجسم على مناعة للجسم بنسبة 33 % فقط " .

 

 

 

 

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