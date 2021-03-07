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الأحد، 07-03-2021 10:00 ص

الهواري : نرجح جعل لقاح كورونا مطعوماً سنوياً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عبر برنامج الوكيل ان الاجسام المضادة هي بروتينات يكونها الجسم ووظيفتها هي منع تكاثر خلايا الفيروسات في الجسد .

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واكد الهواري ان سرعة زيادة الاجسام المضادة تختلف من شخص لاخر مشيرا الى ان الاجسام المضادة قد ترتفع او تنخفض .

 

وقال الهواري ان 45% من اصابات كورونا دون اعراض وننصح باخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا خاصة اذا كانت نسبة الاجسام المضادة في جسده مرتفعة . 

 

واشار الهواري ان لقاح كورونا الحالي فعال ضد الفيروس المتحور مؤكدا ان المناعة لا تتاثر باخذ اللقاح الخاص بكورونا . 

 

ولفت الهواري الى ان ارتفاع نسبة الاجسام المضادة في الجسد تحتاج الى اسبوعين من اخذ الجرعة الاولى من اللقاح لذلك يجب الالتزام بارتداء الكمامة .

 

واشار الهواري الى انه بعد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا من المرجح ان يتم اخذ لقاح كورونا سنوياً . 

 

 



 




 

 


 

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