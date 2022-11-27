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الأحد، 27-11-2022 09:41 ص

الوهادنة: لا يوجد مطعوم ضد الفيروس المخلوي التنفسي لغاية الآن

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الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية السابق مستشار أول أمراض المناعة والحساسية الدكتور عادل الوهادنة إن الفيروس المخلوي التنفسي ليس له مطعوم لغاية الآن وغالبا الإصابات به تكون خفيفة .

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وأضاف الوهادنة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الأطفال والكبار بالسن الأكثر من 65 عاماً الذين يعانون من أمراض رئوية .


وأشار إلى أن أعراض الفيروس المخلوي مشابهة للإنفلونزا الموسمية عند الكبار بالسن منوهاً الفيروس المخلوي يصيب الأطفال "الرضع " والأقل من 5 أشهر ولا يصابون الأطفال بالإنفلونزا الموسمية في هذا العمر. 


وأكد أن المستشفيات الحكومية تقدم وقاية للحماية من فيروس المخلوي التنفسي من خلال العلاجات المناعية .

وختم أن الفيروس المخلوي التنفسي يعتبر فيروس قديم و منتشر ولا تكون الإصابة بشكل موسمي وإنما يصيب الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية .


 




 

 


 

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