الوهادنة: لا يوجد مطعوم ضد الفيروس المخلوي التنفسي لغاية الآن

الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية السابق مستشار أول أمراض المناعة والحساسية الدكتور عادل الوهادنة إن الفيروس المخلوي التنفسي ليس له مطعوم لغاية الآن وغالبا الإصابات به تكون خفيفة .
وأضاف الوهادنة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الأطفال والكبار بالسن الأكثر من 65 عاماً الذين يعانون من أمراض رئوية .
وأشار إلى أن أعراض الفيروس المخلوي مشابهة للإنفلونزا الموسمية عند الكبار بالسن منوهاً الفيروس المخلوي يصيب الأطفال "الرضع " والأقل من 5 أشهر ولا يصابون الأطفال بالإنفلونزا الموسمية في هذا العمر.
وأكد أن المستشفيات الحكومية تقدم وقاية للحماية من فيروس المخلوي التنفسي من خلال العلاجات المناعية .
وختم أن الفيروس المخلوي التنفسي يعتبر فيروس قديم و منتشر ولا تكون الإصابة بشكل موسمي وإنما يصيب الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية .