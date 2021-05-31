انبعاث رائحة كريهة من عبوات مياه في عمان

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه ، بعد شرائه عبوات مياه للشرب ، وقال " لقد انبعثت رائحة كريهة من تلك العبوات ، ما حدا بالتواصل مع الشركة المنتجة لها ، للوقوف على الأمر ، إلا أنها تذرّعت بمبرر غير منطقي".

اضافة اعلان



وأشار المواطن الذي يقطن في العاصمة عمان، الإثنين ، للإعلامي محمد الوكيل ، إلى أن الأمر بحاجة إلى تحرّك من الجهات المعنية للعمل على كبح جماح من تسول له نفسه ويضرب عرض الحائط بصحة وسلامة الأردنيين .

"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، استوقفه الأمر ، عملا بالمسؤولية الاجتماعية ، وناشد المعنيين من أجل متابعة الشكوى ، لأهميتها .

ومن منبر خدمة الوطن والمواطن ، نضع أمام الجهات المعنية الشكوى ، لبحث مواضع الخلل ، فقد يؤدي "التبرؤ" منها إلى الإضرار بصحة الأردنيين.