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الإثنين، 31-05-2021 10:01 ص

شكوى عبر "برنامج الوكيل"

انبعاث رائحة كريهة من عبوات مياه في عمان

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه ، بعد شرائه عبوات مياه للشرب ، وقال " لقد انبعثت رائحة كريهة من تلك العبوات ، ما حدا بالتواصل مع الشركة المنتجة لها ، للوقوف على الأمر ، إلا أنها تذرّعت بمبرر غير منطقي".

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وأشار المواطن الذي يقطن في العاصمة عمان، الإثنين ، للإعلامي محمد الوكيل ، إلى أن الأمر بحاجة إلى تحرّك من الجهات المعنية للعمل على كبح جماح من تسول له نفسه ويضرب عرض الحائط بصحة وسلامة الأردنيين .

 

"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، استوقفه الأمر ، عملا بالمسؤولية الاجتماعية ، وناشد المعنيين من أجل متابعة الشكوى ، لأهميتها .

 

ومن منبر خدمة الوطن والمواطن ، نضع أمام الجهات المعنية الشكوى ، لبحث مواضع الخلل ، فقد يؤدي "التبرؤ" منها إلى الإضرار بصحة الأردنيين.

 




 

 


 

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