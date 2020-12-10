الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 10-12-2020 11:00 ص

الإيمان بالله وسط تفاؤل بانتهاء الجائحة

بارقة أمل بعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة العام القادم

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منظر عام للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - عبّر أردنيون عن تفاؤلهم بالسنة الجديدة القادمة ، فيما يتعلّق بجائحة كورونا ، داعين إلى الله عزّوجل ان تــعود الحياة إلى مجاريها، مع بدء العام القادم 2021 .

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جاء ذلك ، الخميس ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، من خلال الرسائل الصوتية،  انهالت على البرنامج.

 

وبيّن كثيرون ، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والدعاء له ، والعمل بالإجراءات الصحية اللازمة ، تساهم إلى حدّ كبير بالتخلص من الوباء ، إضافة إلى حديثهم عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وضرورة توفيره للفئات الأكثر عرضة للعدوى ، خاصة من يعانون الأمراض المزمنة .

 

ومن جهته أشار الإعلامي محمد الوكيل ، أن الجائحة ألقت بظلالها على الأردنيين بشكل واضح ، موجّها رسالته بأهمية الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق قريب ، والتخلّص من الوباء.

 

حلقة اليوم من "برنامج الوكيل" ، كانت بمثابة "بارقة أمل" بأن يكون القادم أفضل بإذن الله تعالى ، وأن تعود الطقوس الاجتماعية إلى أجواء العائلات الأردنية ، التي غابت في ظلّ الجائحة ، من منطلق " تفاءلوا بالخير تجدوه "، و"إن مع العسر يسرا".

 

 

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