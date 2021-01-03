برنامج الوكيل .. محامٍ يأخذ على عاتقه مساعدة مواطن دون أتعاب

الوكيل الإخباري - وصلت قصته المؤلمة إلى مستمعي "برنامج الوكيل"، والذي يُبث عبر اثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ، حيث عرض معاناته بعد فقدان فلذة كبده قبل أشهر على طريق العدسية، باتجاه البحر الميت .

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وفي التفاصيل ، فقد تواصل مواطن مع الإعلامي محمد الوكيل ، الأحد ، حيث استذكر فاجعته ، بعد وفاة ابنه في حادث سير ، راح ضحيته وصديقه نتيجة لتحويلة طريق العدسية التي تسبّبت بالحادث .

وبين المواطن والذي يعاني من نسبة عجز كبيرة تحول دون العمل، أن الجهات المعنية ، علّلت سبب الحادث بخطأ في قيادة ابنه ، بالرغم من أن سبب ذلك خلل في الطريق حينها ، ما أدى إلى مطالبة عائلة صديق ابنه بتعويض له .

ولفت أنه تم التواصل مع أحد المحامين للوقوف على الحادث ، وحيثياته المتسببة بالوفاتين، إلا أنه استلم مبلغا من المال ، وتوارى عن الأنظار ، ما زاد من معاناته.

ومن منطلق إنساني، تواصل محامٍ مع البرنامج بعد دقائق معدودة ، مشيرا إلى أنه سيبحث في التفاصيل ، من أجل العمل على إنصاف المواطن ، دون التكبّد بأية تكاليف .

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