برنامج الوكيل.. مطالبة بأخذ لقاح كورونا دون منصة التسجيل

الوكيل الإخباري - وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالته للحكومة ، تطالب بإلغاء المنصة الخاصة بأخذ لقاح ضد كورونا ، من أجل الوصول إلى "صيف آمن" ، بأكبر عدد ممكن من المواطنين المتلقين للقاح، والتخلّص من الإجراءات الصارمة .

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وأشار الإعلامي الوكيل، الأربعاء ، خلال "برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه من الأجدر على المواطنين أخذ اللقاح ، منوّها على أهمية أن يتم العمل بهذا الأمر خلال الفترة الحالية ، ليتمكّن المواطنون من أخذ اللقاح ، دون انتظار ، وفق آلية يعتمدها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

جاء ذلك ، ردّا على شكوى مواطن ، بشأن عدم أخذه المطعوم ، بالرغم من تسجيله على المنصّة قبل أشهر ، علما أنّ عمره (62) عاما .

وكان أمين عام وزارة الصحة ، الدكتور محمود زريقات ، كشف أمس الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" ، أن هنالك توجها للحكومة لإلغاء مواعيد تلقي اللقاح، والسماح لكل من سجّل على المنصة بالذهاب إلى أقرب مركز تطعيم لأخذ اللقاح.

وتابع " أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان".