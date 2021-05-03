برنامج الوكيل يثمن التزام الأردنيين بالإجراءات الوقائية

الوكيل الإخباري - ثمّن الإعلامي محمد الوكيل ، تضافر الأردنيين مع الحكومة، من أجل العمل على كبح جماح فيروس كورونا.

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وبين الإعلامي الوكيل، الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن أرقام الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الأيام الماضية في المملكة، تشير إلى أن هنالك التزاما ملموسا بالإجراءات الوقائية ، التي تساهم في الحدّ من انتشار الفيروس .

وعوّل على وعي المواطنين للتخلّص من الوباء ، منتقدا كثيرين يرمون عرض الحائط بالأنظمة والقوانين ، والصحة والسلامة ، حيث التجمعات ، التي تعتبر عاملا رئيسيا في تراجع المنحنى الوبائي.

وشدّد الإعلامي الوكيل، على أهمية تلقي لقاح كورونا ، من أجل تخفيف أعراض الفيروس في حال الإصابة به ، أو قد يكون بمثابة "مناعة" لأشخاص.

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