الأربعاء 24-02-2021
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الأربعاء، 24-02-2021 09:39 ص

برنامج الوكيل يعيد الأمل للحاج أبو سمير وزوجته

للضرب-المبرح


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - استضاف برنامج الوكيل الحاج ابو سمير ذي الـ 74 عاما بعد تعاطف شعبي كبير معه اثر مقطع فيديو له وسط مدينة عمان .

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وقال ابو سمير انه يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة جدا اجبرته على بيع البسكويت والعلكة لسد احتياجاته الضرورية خاصة وان زوجته ام سمير تعاني من امراض مزمنة . 

 

واكد المصور الصحفي فارس خليفة ان الفيديو الذي قام يتوثيقه للحاج ابو سمير مؤثر وموجع وهو ما اجبره على تصوير مقطع الفيديو مؤكدا ان وضعه صعب جدا . 

 

وقامت شركة ديباج العالمية عبر برنامج الوكيل بالتبرع للحاج ابو سمير بمبلغ 500 دينار اضافة الى تامين احتياجيات البيت خلال شهر رمضان و دفع اجار بيته لمدة عام  . 

 

 


 




 

 


 

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