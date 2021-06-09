برنامج الوكيل يهنئ القيادة الهاشمية بـ عيد الجلوس الملكي

الوكيل الإخباري - هنأ، الأربعاء "برنامج الوكيل " والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، بمناسبة عيد الجلوس الملكي ، حيث اعتلى جلالته عرش المملكة منذ عام 1999م .

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الإعلامي محمد الوكيل ، تحدّث بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، عن إنجازات الملك ، حيث استطاع أن يكون امتدادا للهاشميين في مختلف المجالات ، من أجل النهوض في الأردن ، ومن أجل رِفعة الأردنيين .

وكان للقضية الفلسطينية ، نصيب الأسد ، في أولويات الملك ، منذ اعتلائه العرش ، كما كان للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي ، مكان في قلب الملك ، من منطلق إيمانه المطلق بأن الجيش حصن منيع للدولة المستقلة .

ولفت الإعلامي الوكيل، إلى أن جلالة الملك، يولي الجيش العربي والأجهزة الأمنية جُلّ اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً.

وكانت الأغاني الوطنية الأردنية ، حاضرةً في حلقة اليوم التي كانت بمثابة بطاقة تهنئة للقيادة الهاشمية الحكيمة ، التي حملت لواء الإنجاز منذ إمارة تأسيس الأردن ، حتى يومنا هذا .

كما تقدّم الأردنيون بباقات التهنئة والتبريكات ، للملك الهاشمي الأصيل ، من شتى المنابت والأصول ، داعين إلى الله عزّوجل أن يكون الوطن عرينا للهاشميين .

وقد انهالت الرسائل الصوتية على البرنامج ، من قبل أردنيين ، استندوا إلى أسس راسخة ، والمتجذّرين بحب الوطن والمليك.

وتستمر المسيرة ، وتستمر الإنجازات ، ويستمر النهوض في الوطن الذي هو في عيون محبيه، أمام تحديات هي بمثابة "سُلم" نحو التقدم والازدهار.

"فكل عام والوطن في عيون الهاشميين .. والهاشميون في عيون الوطن".