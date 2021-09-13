بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. العثور على صاحب محفظة خلال دقائق

الوكيل الإخباري - خلال دقائق تم العثور على محفظة فُقدت في العاصمة عمان المواطن عامر العباسي ، بعد أن ناشد سائق تكسي في العثور عليها عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" .

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وثمن الإعلامي محمد الوكيل أمانة سائق التكسي "أبو عصام" في حرصه على إعادة المحفظة إلى صاحبها من خلال إرسال رسالة صوتية عبر البرنامج صباح اليوم الإثنين.

وقام سائق التكسي بالتواصل مع صاحب المحفظة على الهواء مباشرة لإيصالها ، حيث عبّر من جهته العباسي عن سعادته حيال ذلك .

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