الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 09:43 ص

نتيجة لضيق حال العائلة

بعد مناشدة للوكيل .. أمين عمان يتعهد بتكاليف دفن ضحايا حادث الرويشد

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أمين أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة


الوكيل الإخباري - ناشد أحد الصحفيين الإعلامي محمد الوكيل ، الأحد ، بالعمل على تأمين تكاليف دفن (4) ضحايا من عائلة واحدة في حادث الرويشد في محافظة المفرق ، أمس السبت .

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وطالب الصحفي لكونه مندوبا لمحافظة المفرق،  عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أمانة عمان الكبرى ، بتوفير متطلبات الدفن ، حيث ضيق الحال الذي تعاني منه العائلة، علما أنها من سكان المحافظة ، إلا أن هنالك مطالبا من ذوي المتوفين بدفنهم في مقبرة سحاب .

 

وفي زمن قياسي، استجاب أمين أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة ، لصوت المناشدة ، حيث تعهّد على الهواء مباشرة ، بتكاليف الدفن للضحايا الذين يتواجدون في مستشفى البشير ، بالعاصمة عمان .

 

وفي تفاصيل الحادثة ، فقد أوضح الصحفي ، أن رجلا ستينيا كان يعاني من وعكة صحية ، ما حدا بأبنائه لزيارته في أحد المستشفيات ، وقد خرج جميعهم من أجل الترفيه ، إلا أن الموت كان أقرب إليهم من عودتهم .

 

وأكد أن طفلا يبلغ من العمر (10) سنوات في حالة حرجة نتيجة للحادث ، ويتلقى العلاج اللازم في أحد المستشفيات .

 

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