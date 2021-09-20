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الإثنين، 20-09-2021 08:43 ص

بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل .. التربية تتعهد بالمتابعة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعهّد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس بمتابعة معاناة مواطنة مع مدرسة خاصة ، نتيجة لرفضها التحاق طفل نتيجة لحالته الصحية إثر معاناته مع سرطان الدماغ .

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ولفت المحاسيس الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه سيتم متابعة الشكوى والوقوف عليها، وزيارة المدرسة الخاصة من أجل مساعدة المواطنة  .

 

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل أن وزارة التربية تعمل على الوقوف على مشاكل الطلبة، منوها أنه تم قبول كافة الطلبة في المدارس الحكومية سواء الأردنيين أو غيرهم .

 

 

 

 

 




 

 


 

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