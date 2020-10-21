تجاوب سريع من كهرباء إربد لمساعدة مواطن - فيديو

الوكيل الإخباري - من منطلق إنساني ، قام مدير عام كهربــاء إربد ، المهندس بشار التميمـــي ، بتقديم المساعدة لأحد المواطنين، نتيجة لتراكم "فواتير الكهرباء" ، لتأثره بالأوضاع المالية التي يمرّ بها .
جاء ذلك ، الأربعاء، خلال شكوى من مواطن لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، ،مفادها قطع التيار الكهربائي عن منزله دون "إنذار" ، لعدم تسديد "الفواتير" منذ (4) أشهر .
وعلى ضوء ذلك ، تم التواصل مع المهندس التميمي ، الذي أبدى تجاوبه "المعهود عليه" ، لمساعدة المواطن ، لافتا عبر منبر "برنامج الوكيل" ، أنه سيتم الوقوف على حالة المواطن ، لغايات التيسير عليه ، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المملكة التي ألقت بظلالها على الأردنيين .
وأشار التميمي للإعلامي محمّد الوكيل ، أنه يسعى في سبيل العمل على مساعدة المواطنين فيما يتعلق بمشاكلهم مع شركات الكهرباء في الشمال .
وأوضح أنه سيتابع شكوى المواطن ، في سبيل دفع فواتير الكهرباء ، بطريقة تُخفف من وطأة معاناتــه .
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