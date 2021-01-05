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الثلاثاء، 05-01-2021 10:57 ص

"بادر" من أجل حماية عاملي القطاع الخاص

تحـذير من الضمان الاجتماعي

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المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


الوكيل الإخباري - حذر المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي ، منشآت القطاع الخاص من التهــرب من إشراك عامليها في الضمان الاجتماعي ، مشددا على أهمية حماية حقوق عاملي القطاع الخاص.

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وأشار المجالي ، الثلاثاء ، للإعلامي محمد الوكيل، أن "برنامج بادر" ، إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة والتي تنطوي تحت أمر الدفاع 14، في ظلّ جائحة كورونا.

 

وبين خلال "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أن عدد المنشآت التي استفادت من المبادرة تجاوز (20) ألف منشأة ، منذ إطلاقها.

 

ونوّه أن هنالك خطة تفتيشية قادمة ، حيث سيتم تعزيز كوادر الضمان الاجتماعي ، من أجل الوقوف على المنشآت المتهربة من الالتزام بدفع الضمان لعامليها .

 

وقال المجالي " التهرب من إشراك العاملين في الضمان ، يعتبر جريمة في عرف قانون المؤسسة".

 

وفي ردّ حول العقوبة على صاحب المنشأة في حال التخلف عن ذلك ، بين أنه يتم تحويله إلى المدعي العام ، ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

ولفت أنه سيتم العودة إلى العقوبات المنصوص عليها ، عند الانتهاء من الوضع الوبائي الراهن ، حيث الغرامة ، والتحويل إلى القضاء، لأصحاب المنشآت الذين يضربون عرض الحائط بحقوق عمالهم .

 

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