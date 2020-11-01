تحية أردنية لأطباء خطفهم كورونا - فيديو

الوكيل الإخباري - لأنهم يستحقون ، وأمام المصاعب شامخون ، فقد وجبت التحايا لهم ، فالميدان يشهد لهم ، لأنهم جذّروا قلوبهم بعشق الوطن، ومن أجــله ضحوا .

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نخبة طبيّــة ، غادرت الحياة ، بعد إصابتهم فيروس كورونا ، وعلى ضوء ذلك توجّه الإعلامي محمّد الوكيل ، الأحد، بتحيّة أردنية أصيلة لمن غادروا الحياة من الجيش الأبيض ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المًسلّحة الأردنية "راديو هلا" - التسجيل آخر المادة - .

من القلب النابض بالحياة ، من كلّ أردنــي مُحب ، إلى أرواح الأطباء الذين قضوا جرّاء كورونا ، دعاء لكم أن تخلدوا بسلام ، حيث وصل عددهم حتى أمس السبت (9) أطباء.

"فلا نامت أعين الجبناء" ، وإلى جنّات الخلد - بإذنه تعالى - .



