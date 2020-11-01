الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتسمية سجى المجالي سفيرا في بلجيكا

الارصاد : امطار غزيرة يصحبها البرق والرعد الليلة

حقيقة تصريح وزير الصحة ان الأمور بالاردن تسير نحو المجهول

المستقلة للانتخاب تنشر (23) فيديو توضح آلية احتساب النتائج حسب كل دائرة انتخابية

رصد 38 مخالفة للدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال

وزارة التربية تعلن عن برنامج الامتحان التكميلي

آلية احتساب أجور وإجازات العاملين بمؤسسات ظهر فيها إصابات كورونا

تحية أردنية لأطباء خطفهم كورونا - فيديو

الامن العام : تحرير مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالاسواق اعتباراً من الغد

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد




الأحد، 01-11-2020 02:28 م

موجّهة من الإعلامي محمّد الوكيل

تحية أردنية لأطباء خطفهم كورونا - فيديو

خلال
أطباء ضحية كورونا


الوكيل الإخباري - لأنهم يستحقون ، وأمام المصاعب شامخون ، فقد وجبت التحايا لهم ، فالميدان يشهد لهم ، لأنهم جذّروا قلوبهم بعشق الوطن، ومن أجــله ضحوا .

اضافة اعلان
 

نخبة طبيّــة ، غادرت الحياة ، بعد إصابتهم فيروس كورونا ، وعلى ضوء ذلك توجّه الإعلامي محمّد الوكيل ، الأحد، بتحيّة أردنية أصيلة لمن غادروا الحياة من الجيش الأبيض ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المًسلّحة الأردنية "راديو هلا"  - التسجيل آخر المادة - .

 

من القلب النابض بالحياة ، من كلّ أردنــي مُحب ، إلى أرواح الأطباء الذين قضوا جرّاء كورونا ، دعاء لكم أن تخلدوا بسلام ، حيث وصل عددهم حتى أمس السبت (9) أطباء.

 

"فلا نامت أعين الجبناء" ، وإلى جنّات الخلد - بإذنه تعالى - .

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

ن

إيعاز من وزير الصحـة لمنع إرباك الأردنيين بسبب كورونا

ددد

وزير الصحة يطمئن الأردنيين بشأن كورونا ويكشف سبب تناقض الفحوصات -فيديو

ال

أردنية شككت بوجود كورونا فأصابها الفيروس وعائلتها - فيديو

رو

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

صحة

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

أخبار متعلقة
ج

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

ال

أردنية شككت بوجود كورونا فأصابها الفيروس وعائلتها - فيديو

رو

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

صحة

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

حظر

مطالبة بزيادة أيام الحظر الشامل وتحذير من الوباء

مصاب

أردني يــروي معاناته الشديدة بعد إصابته بكورونا مرتين - فيديو