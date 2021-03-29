تزايد الإقبال على التسجيل لتلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد الإعلامي محمد الوكيل ، أن الإقبال على التسجيل في المنصّة الخاصة لتلقي لقاح كورونا، زاد خلال الفترة الحالية ، وذلك لقناعة المواطنين بأهمية تلقي اللقاح ، في ظلّ الظروف الوبائية الحالية التي تعصف بالأردن.
ولفت الإعلامي الوكيل، الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إن المواطنين أصبح لديهم قناعة تامة أن اللقاح شأنه الحدّ من الأعراض التي تصاحب العدوى ، وتحافظ على صحة وسلامة فئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة .
ورجّح على ضوء أرقام وزارة الصحة بشأن عدد المسجّلين ، أن يصل عددهم حتى نهاية الأسبوع الحالي إلى أكثر من مليون مواطن.
وناشد إلى عدم الالتفات إلى الشائعات بشأن أضرار اللقاحات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأعراض المختلفة الخطيرة ، منوّها أنه لم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة من قبل متلقي اللقاح في المملكة .
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