تعميم البروتوكول الصحي للعودة إلى المدارس الأحد

الوكيل الإخباري - أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات ، أن الوزارة تواصل استعدادها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد .

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ولفتت قبيلات ، الخميس ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الكتب المدرسية متواجدة في المستودعات ، باستثناء المناهج الجديدة، وستنتهي عملية توريد جميع الكتب الأربعاء المقبل.

وأوضحت للإعلامي محمد الوكيل، أن برنامج الفاقد التعليمي يهدف إلى تعزيز المعلومات ، وتأسيس الطلبة قبل العودة إلى المدارس .

ومن بين الاشتراطات، توفر متر واحد لكل طالب في الغرفة الصفية، وتحويل مجموعة من المدارس للفترة المسائية.

وأردفت قائلة " أن الدوام المسائي يحتاج الى كوادر تدريسية جديدة، بالاضافة الى استئجار 33 مدرسة جديدة، من أجل الاستعداد للعام الدراسي المقبل".

وبيّنت أن الوزارة انتهت من إعداد البروتوكول الصحي، وسيتم تعميمه، الأحد القادم ، كما أنها تبحث - الوزارة - في السيناريو المناسب لدوام طلبة المدرسة ، بما يتوافق مع الشروط الصحية، نتيجة لجائحة كورونا .

ونوّهت أن 800 مدرسة من أصل 4000 ، يجدر أن تتحول إلى نظام التناوب.

"سيتم إجراء فحوصات عشوائية دورية للطلبة ، للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا" ، وفق قبيلات.



وتابعت قبيلات " إن التحول للتعليم عن بُعد سيكون فقط في الصف أو المدرسة التي تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 10%".

ودعت المعلمين الى تلقي المطعوم قبل بدء العام الدراسي الجديد،منوهة ان هنالك ارتفاع في نسبة الإقبال على تلقي اللقاح من قبل المعلمين ، ما يساهم في منع تفشي الفيروس بالمدارس .





وعن نقل أولياء أمور الطلبة أبناءهم إلى المدارس الحكومية ويتعذر ذلك ، نتيجة لعدم وجود مكان إضافي لهم ، فقد كشفت أن الوزارة "ملزمة" بقبول الطلبة واتخا ذ الإجراء المناسب لذلك .