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الإثنين، 12-10-2020 11:48 ص

على ضوء قراءة "برنامج الوكيل" لتطورات الوضع الوبائي

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

ترق
منظر للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - عبّر الإعلامي محمّــد الوكيــل ، عن أمله ، في أن تكون أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، اليوم الإثنين ، أقـل من (1000) إصابة .

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جاء ذلك على ضوء متابعة "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلحة الأردنية "راديو هلا"، لأعداد الإصابات في مختلف مناطق المملكة ، بعد الموجز الإعلامي الحكومي المُتعّلق بمُستجدات فيروس كورونا، اليومي، حتى الساعة الحادية عشر صباحا.

 

وعلى ضوء أرقام يوم أمس الأحد ، حيث بلغت (928) إصابة ، فإن هنالك تفاؤل بأن تتراجع أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة القادمة .

 

التزام الأردنييــن بأمر الدفاع (11) ، القاضي بارتداء الكمّامات ، والاعتماد على التباعد الاجتماعي ، واستخدام المعقّمات، بات واضحا ، خلال الفترة القادمة ، للخروج من مأزق الحظــر الشامل ليومي الجمعة والسبت.

 

 

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