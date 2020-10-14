تقديم طلب استرجاع المال في حال عدم استقدام العاملة

الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيود ، أنه بإمكان المواطن استرداد المبلغ ، الذي قام بدفعه في سبيل استقدام عاملة ،إلا أن الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا ، حالت دون استقدامها.

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وأشار الزيود، اليوم الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك آلية بشأن ذلك ، تتمثّل بتقديم طلبات في مديرية العاملين في المنازل بالوزارة ، لضمان حقوقهم .

وأوضح ، أن الوضع الوبائي الراهن ، يُحتّم على الوزارة ، عدم استقدام العاملات من خارج المملكة، لعدم جاهزية المكاتب في الدول الأخرى، لتزويد الأردن بالعاملات، نتيجــة للجائحة.

ولفت الزيود، أن القــرار يقضي بتمديد الوصولات المالية المدفوعة مسبقا لـ(3) أشهر منذ تاريخ 4/10/2020، بالتوافق مع نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، إلا أن ما يشهده العالم يعيــق تنفيذ القرار خلال المدة الزمنية المقررة .

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