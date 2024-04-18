تنظيم الاتصالات: مصدر التشويش على تحديد المواقع هو إسرائيل

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير مديرية إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس نضال السمارة أن مصدر التشويش الحالي على نظام GPS في الأردن ودول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هو إسرائيل، وتمت مخاطبتها لوقف التشويش. اضافة اعلان





وقال السمارة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن التشويش بدأ أول مرة منذ بداية الأزمة السورية لكن التشويش كان في العمق السوري، وعادت للظهور مرة أخرى مع بدء العدوان على قطاع غزة وزاد تأثيرها مع التطورات العسكرية بين إيران وإسرائيل.



وأضاف أن المناطق الشمالية والغربية هي الأكثر تأثرا بهذا التشويش في المملكة، لافتا إلى أنه لا يوجد أنظمة لوقف التشويش ولا يمكن وقفه إلا من خلال تلك الجهات التي تقوم به.



وأشار السمارة إلى أن الملاحة البحرية والجوية لم تتأثر بالتشويش كونها تستخدم أنظمة تحديد مواقع مختلفة عن GPS وهي أنظمة أكثر تطورا تراعي شروط السلامة والأمان، موضحا أن هناك أجهزة تتبع أرضية تساعد الطائرات والبواخر على تحديد المواقع بكل دقة.



وكان اشتكى مواطنون من وجود مشاكل في تحديد المواقع على تطبيقات الخرائط على هواتفهم والذي انعكس بشكل واضح عليهم خلال الفترة الماضية.

