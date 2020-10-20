توجه من الصحة لشراء خدمات من المستشفيات الخاصة - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- كشف رئيس جمعيــة المستشفيات الخاصّــة، الدكتور فوزي الحموري ، عن توجّه وزارة الصحة لشراء خدمات طوابق أو مستشفيات خاصة كاملة ، لغايات استقبال حالات كورونا، نتيجة لازدياد الإصابات في المملكة، على ضوء اجتماع بين الوزارة والجمعية ، عُقد الإثنيــن.

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وأوضــح الحموري ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن السّعة السريريّة للمستشفيات الخاصة تبلغ (5500) سرير .

وبيّن للإعلامي محمّد الوكيل ، أن عدد مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة (200) مصابا ، منهم (٥٠ ) حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

(10) مستشفيات خاصة لعلاج كورونا

وأشار ، أن هنالك (10) مستشفيات خاصة ، شرعت بتقديم العلاج لمصابي كورونا ، بعد اتفاق مع وزارة الصحــة في وقت سابق ، لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ، حيث تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى .

وفي ردّ على سؤال حول ، "تسعيرة " العلاج في المستشفيات الخاصة ، أكد الحموري ، على محاسبة مخالفي قائمة الأسعـــار التي تمّ تحديدها بالتعاون مع وزارة الصحة ، مبيّنا أن هنالك لجنة مختصّــة ، بشأن "التسعيرة" ، وفق آليــة خاصـة، يتم الوقوف من خلالها على "الفواتير" الصادرة لعلاج المرضى ، وتدقيقها .

وعــرّج على مبدأ التشاركيّة في العمل ، والتكاتف في ظلّ جائحــــة كورونا ، من خلال تقديم المساعدات المادية والمعدّات اللازمة للقطاع الحكومي ، من قبل المستشفيات الخاصة .

البدور : أطالب بإعادة تسعيرة العلاج

ومن جهته ، أكــد رئيس لجنة الصحــة في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور ابراهيم البدور، على أهمية الثقــة بين المواطن ، والمستشفيات الحكومية ، وهذا يتطلّب توفير غرف خاصة بمصابي كورونا على مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية ، وتعزيز المستشفيات بكوادر طبيّة وتمريضيّــة، كما هو الحال في المستشفيات الخاصة .

وتمنّى البدور ، عبر "برنامج الوكيل" ، من الجهات المعنيّة بإعــادة النظر بـ"تسعيرة العلاج" المقدّمة في المستشفيات الخاصة ، على ضوء ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية .

شكاوى من ارتفاع الأسعار

وكان مواطنون قد اشتكوا عبر البرنامج ، بارتفاع أسعار الخدمات المقدّمة لمصابي كورونا في المستشفيات الخاصة ، مطالبيــن الجهات المعنيّة بإعادة النظر بالأسعار الحالية ، في سبيل التخفيف على مُتلقي العلاج ضد كــورونا.



