الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

القبض على 12 شخصا من مروجي المخدرات في اربد والزرقاء

توجه من الصحة لشراء خدمات من المستشفيات الخاصة - فيديو

دائرة الأراضي: خدمات عقارية الكترونية قريبا

مطالبات لإعادة توزيع المياه في المقابلين

إصابة جديدة بكورونا لموظف في مؤسسة حكومية

تعديلات على توزيع المياه في عمان - أسماء المناطق

قرارات حكومية حاسمة ومصيرية قادمة

أسعار الذهب الثلاثاء 20/10/2020

تعليق دوام مدارس حكومية وخاصة - أسماء

وفيات الثلاثاء 20/10/2020




الثلاثاء، 20-10-2020 11:32 ص

شكاوى من ارتفاع أسعار علاج كورونا في القطاع الخاص

توجه من الصحة لشراء خدمات من المستشفيات الخاصة - فيديو

بدور


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- كشف رئيس جمعيــة المستشفيات الخاصّــة،  الدكتور فوزي الحموري ، عن توجّه وزارة الصحة لشراء خدمات طوابق أو مستشفيات خاصة كاملة ، لغايات استقبال حالات كورونا، نتيجة لازدياد الإصابات في المملكة، على ضوء اجتماع بين الوزارة والجمعية ، عُقد الإثنيــن.

اضافة اعلان
 

وأوضــح الحموري ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن السّعة السريريّة للمستشفيات الخاصة تبلغ (5500) سرير .

 

وبيّن للإعلامي محمّد الوكيل ، أن عدد مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة (200) مصابا ، منهم (٥٠ ) حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

(10) مستشفيات خاصة لعلاج كورونا

وأشار ، أن هنالك (10) مستشفيات خاصة ، شرعت بتقديم العلاج لمصابي كورونا ، بعد اتفاق مع وزارة الصحــة في وقت سابق ، لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ، حيث تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى .

 

وفي ردّ على سؤال حول ، "تسعيرة " العلاج في المستشفيات الخاصة ، أكد الحموري ، على محاسبة مخالفي قائمة الأسعـــار التي تمّ تحديدها بالتعاون مع وزارة الصحة ، مبيّنا أن هنالك لجنة مختصّــة ، بشأن "التسعيرة" ، وفق آليــة خاصـة، يتم الوقوف من خلالها على "الفواتير" الصادرة لعلاج المرضى ، وتدقيقها .

 

وعــرّج على مبدأ التشاركيّة في العمل ، والتكاتف في ظلّ جائحــــة كورونا ، من خلال تقديم المساعدات المادية والمعدّات اللازمة للقطاع الحكومي ، من قبل المستشفيات الخاصة .

 

البدور : أطالب بإعادة تسعيرة العلاج

ومن جهته ، أكــد رئيس لجنة الصحــة في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور ابراهيم البدور، على أهمية الثقــة بين المواطن ، والمستشفيات الحكومية ، وهذا يتطلّب توفير غرف خاصة بمصابي كورونا على مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية ، وتعزيز المستشفيات بكوادر طبيّة وتمريضيّــة، كما هو الحال في المستشفيات الخاصة .

 

وتمنّى البدور ، عبر "برنامج الوكيل" ، من الجهات المعنيّة بإعــادة النظر بـ"تسعيرة العلاج" المقدّمة في المستشفيات الخاصة ، على ضوء ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية .

 

شكاوى من ارتفاع الأسعار

وكان مواطنون قد اشتكوا عبر البرنامج ، بارتفاع أسعار الخدمات المقدّمة لمصابي كورونا في المستشفيات الخاصة ، مطالبيــن الجهات المعنيّة بإعادة النظر بالأسعار الحالية ، في سبيل التخفيف على مُتلقي العلاج ضد كــورونا.

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قاطع

كهرباء الكرك : يمكن تقسيط تأمين الاشتراك

منت

الصحة للوكيل : حاولنا تأمين مليون مطعوم ثلاثي دون جدوى

صي

شكوى من اختلاف تسعيرة أحد الأدوية

ممرض

ممرض أردني يقدم اقتراحا لعلاج كورونا في زمن قياسي - فيديو

ضيف

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

دوريات

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط

أخبار متعلقة
ممرض

ممرض أردني يقدم اقتراحا لعلاج كورونا في زمن قياسي - فيديو

ممممط

آليــة حكومية لضمان جودة زيت الزيتون

در

منصة درسك .. استياء من عدم الاستفادة منها

ترق

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

ماج

نصير لـبرنامج الوكيل : 3 حالات مصابة بكورونا في حالة حرجة

تعليم

أردنيون مستاؤون من منصة درسك واجتماع في التربية من أجل الطلبة