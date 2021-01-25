توضيحات هامة من مدير الاحوال المدنية والجوازات للوكيل حول غرامات التاخير

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش على شكوى لاحد المواطنين عبر برنامج الوكيل الذي يبث على أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " حول غرامة مالية لتاخير اصدار هوية الاحوال المدنية .

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واضاف العموش انه وفق القانون يحق لكل شخص اتم 16 عاما ان يصدر هوية احوال مدنية دون غرامات مالية حتى يتم سن 18 عاما واكد ان التاخير بعد سن 18 عاما تترتب عليه غرامة مالية وفق القانون تقدر بـ 10 دنانير .

وحول دفتر العائلة قال العموش انه يجوز اصداره بعد الزواج بمدة 30 يوما وبعدها تترتب عليه غرامة مالية تقدر بـ 10 دنانير وكذلك الامر بالنسبة لشهادة الميلاد .

واضاف العموش حول تجديد الهوية القديمة الى الجديدة للمغتربين انه يحق للشخص بعد الرجوع الى المملكة تجديد الهوية دون ان تترتب عليه اي غرامات .

وحول جوازات سفر الاردنيين بالخارج اكد العموش ان انجاز معاملة تجديد جواز السفر لا تتجاوز مدة 72 ساعة .

واضاف العموش حول تجديد جوازات سفر المقدسيين انه بدأ العمل بهذه الخدمة منذ شهر 9 من عام 2019 وتم تجديد واصدار جوازات سفر بمعدل 50 جواز سفر يوميا وحول الرسوم قال العموش انه تم تخفيضها الى 50 دينار .



