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الخميس، 23-09-2021 09:49 ص

توضيح من الضمان بشأن صرف تعويض الدفعة الأولى

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الوكيل الإخباري - أكد المستشار القانوني والناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي أنه بإمكان الشخص الذي تجاوز عمره 55 عاما وكان مشتركا في الضمان أن يتقدم بطلب صرف مستحقات الدفعة الأولى .

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جاء ذلك ردا على سؤال مواطن الخميس ، عبر " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" حيث أنه كان يعمل في شركة منذ تاريخ (2012 - 2031) وكان يتم الاقتطاع من راتبه لصالح مؤسسة الضمان .

 

ونوّه المواطن أنه غادر المملكة ، الأمر الذي حدا به إلى عدم الاستمرار في الاشتراك بالضمان ، لافتا إلى أنه عاد إلى الأردن ، وتساءل " هل يمكنني صرف تعويض الدفعة الأولى؟.

 

ومن جهته كشف المجالي أنه يحق له التقدم بطلب عبر البوابة الإلكترونية الخاصة  علما أن عدد اشتراك المواطن في الضمان  أقل من 36 شهرا ، وسيتم احتساب المبلغ المستحق بحسب النسب المحددة في النظام.

 

 

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