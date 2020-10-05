توضيح من صندوق المعونة بشأن عمال المياومة

الوكيل الإخباري - ما زالت الشكاوى تنهال من خلال "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعـــة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، فيما يتعلق بعدم حصول كثير من الأردنيين على معونات مالية بالرغم من استيفائهم للشروط .

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ومن جديد تم تخصيص حلقة اليوم الإثنين ، للحديث عن أهم الأمور التي تواجه المواطنين ، حيث أفاد كثير منهم ، أن هنالك خللا ما في البيانـــات المتوفّرة في صندوق المعونة الوطنية ، حيث أنه تم إبلاغ عدد منهم بعدم تمكّنهم من الحصول على دعم نقدي نتيجة لتواجده خارج الأردن ، بالرغم من عدم سفرهم .

كما لفت مواطنون ، أنهم حصلوا على الدعم مرة واحدة فقط ، ولم يحصلوا عليه في المرات اللاحقة ، حيث راجعوا مرارا الصندوق دون جدوى.

كما أوضح مواطنون ، أنهم استلموا رسائل نصية من قبل الصندوق منذ أكثر من أسبوعين، ولم يحصلوا على الدعم حتى اليوم .

وكشف آخرون ، أن هنالك شركات مسجلة باسمهم، بالرغم من عدم صحة تلك المعلومات ، ما أثار استهجانهم ، حيث حال ذلك دون حصولهم على الدعم .





وتعددّت الشكاوى في هذا الشأن ، حيث الاستياء العام حول الآلية المعتمدة لتوزيع المستحقات المالية .

توضيح من صندوق المعونة الوطنية

ومن جهته ، أكد صندوق المعونة الوطنية لـ"برنامج الوكيل" ، أن سبب حصول عمال المياومة على دفعة واحدة فحسب ، يأتي نتيجة لتقديم الطلبات، بعد المدة اللازمة لتقديم الطلبات ، ما حدا بالمؤسسة التعامل مع تلك الفئة والنظر إلى طلباتهم من منطلق إنساني ، وتمّ تحويل المستحقات لهم "مرة واحــدة".

كما وسيتم التواصل من قبل الصندوق مع المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل صوتية عبر "برنامج الوكيل"، للوقوف على شكواهم.

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