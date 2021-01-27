توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد شكوى من احد المواطنين عبر برنامج الوكيل حول اخذ مبلغ زائد عن ثمن فحص كورونا اثناء مراجعة مستشفى الجامعة الاردنية .

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الدكتور احمد سعافين مدير دائرة الطوارئ في مستشفى الجامعة الاردنية قال لبرنامج الوكيل ان اي شخص يراجع الطوارئ يخضع لفحوصات تبدا من فحص كورونا وقد يحتاج المريض بعدها الى المزيد من الفحوصات او صور الاشعة مؤكدا ان مستشفى الجامعة ملتزمة بتسعيرة وزارة الصحة في اي اجراء طبي .

واوضح الدكتور سعافين انه اذا تم استخدام اي معدات طبية او اي استشارة طبية يتم اضافة مبلغ على ثمن فحص كورونا .



