الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 10:09 ص

جمعية الحوادث: 20 وفاة نتيجة حوادث سير الأسبوع الحالي

ج


الوكيل الإخباري - رصد 
قال رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي ابراهيم سليم مسيس إن 20 حالة وفاة بسبب حوادث السير سجلت خلال الأسبوع الحالي .اضافة اعلان


وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس أن السبب الأول لوفيات الشباب من عمر ( 15 - 25) عاماً حوادث السير .

وأشار أن 25% فقط من السائقين في الاردن يضعون حزام الأمان خلال القيادة منوهاً أن عدد الوفيات بسبب حوادث السير انخفضت خلال الثلاثة أعوام السابقة إلا أن عدد الحوادث زادت .

وأكد أن الحل للحد من حوادث السير يجب أن يكون العمل بشكل تشاركي بين الجهات المعنية وذلك بالرقابة على صيانة المركبات وصيانة الطرق.

 




 

 


 

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