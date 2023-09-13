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حالتها تزداد سوءاً .. أردني يناشد بعد تعرض طفلته لحادثة مؤلمة

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الأربعاء، 13-09-2023 08:30 ص

حالتها تزداد سوءاً .. أردني يناشد بعد تعرض طفلته لحادثة مؤلمة

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الوكيل الإخباري - رصد
روى والد الطفلة بيسان فخري اللوزي تفاصيل حادثة سقوط الطفلة من الطابق الثالث مما أدى إلى سوء حالتها الصحية . 

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وقال فخري اللوزي اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن الطفلة ذات الـ السنتان و4 شهور تعرضت للسقوط من شرفة المنزل برغم من وجود حماية إلا أنها صعدت على دلو ومن ثم سقطت إلى الأسفل وارتطمت بالأرض .


وأضاف أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى البشير وإدخالها إلى العناية الحثيثة وإجراء عملية فورية لإزالة الطحال وبسبب زيادة ضخ الدم توقف القلب وتم انعاشها مشيراً أن الحالة الصحية الآن للطفلة تزداد سوء. 


وناشد والد الطفلة الكوادر الطبية في المستشفى بذل اقصى الجهود لإنقاذ الطفلة بعد مكوثها لأكثر من شهرين بالمستشفى .


 




 

 


 

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