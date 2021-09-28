حجاوي لـ برنامج الوكيل : اللقاح يجعل نسبة وفيات كورونا معدومة

الوكيل الإخباري - أكد استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا يساهم في التخفيف من وطأة أعراض الفيروس .

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ولفت حجاوي الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان المطاعيم آمنة وفعالة التي تم اعتمادها في المملكة .

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أنه يمكن لنسبة قليلة من متلقي المطاعيم الإصابة بالفيروس ، ويقلل من نسبة إدخالات المستشفيات ، ودخول العناية الحثيثة ، وقال " اللقاح يجعل من نسبة الوفيات بالفيروس معدومة " .

وتابع " الاختلاط بين مطعمي متلقي لقاح كورونا وغير المطعمين قد يسبب تفاقم الوضع للمُطعمين الذين مضى عليهم فترة كبيرة على موعد أخذ المطعوم".





" من يتواجد داخل العناية الحثيثة للفئة التي لم تتلق المطعوم ، الأمر الذي يعني أهمية تلقي اللقاح ، للتخفيف من شدة الأعراض " ، وفق حجاوي .

ولفت أن 95 % من مصابي كورونا لم يتلقوا اللقاح ، الأمر الذي يعني ضرورة تلقيه .

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