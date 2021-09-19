حجاوي : لقاح كورونا يحمي الحامل والجنين من الفيروس

الوكيل الإخباري - كشف استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي أنه في حال تلقي المرأة الحامل لقاح كورونا فإن الجنين يأخذ جزءا من المناعة ضد الفيروس.

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جاء ذلك عبر تصريحات حجاوي الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، الذي شدد على أهمية تلقي الحوامل والمرضعات للقاح .

ولفت حجاوي أنه وفق دراسة عالمية ، فقد تم الكشف على أن الأطفال حديثي الولادة يتمتعون بجزء من المناعة ضد الفيروس في حال تلقي والدته للقاح أثناء حملها .