حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة - تقرير إدارة السير

الوكيل الإخباري - رصد

أكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب كفاح الهزايمة أن عدة مناطق بالقرب من المدارس شهدت حركة مرورية نشطة مع عودة دوام المدارس صباح اليوم.

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وأضاف الهزايمة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه تم إعداد خطة شاملة لمواجهة الحركة النشطة اليوم الاحد مشيراً أن منطقة الدوار الثاني باتجاه الدوار الاول ومنطقة جبل الحسين وتقاطع المدارس في منطقة طبربور شهدت حركة نشطة صباحا أما الآن الحركة مستقرة بنسبة 95%.



ونوه أن طريق المطار بعد جسر الأمير حسين يشهد تباطؤ بحركة السير أما دوار النهضة باتجاه الثامن ومنطقة خلدا باتجاه نفق صويلح الحركة مستقرة .



وأكد أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار اقتصر فقط على الخسائر المادية بالإضافة إلى حادث أخرى بسيط عند جسر الجامعة الاردنية .



ودعا السائقين الالتزام بإرشادات رقباء السير في المواقع وعدم الوقوف أمام أبواب المدارس بشكل مخالف .