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الأحد، 17-01-2021 11:00 ص

حياصات لـ الوكيل: 60 شخصا سجلوا على المنصة لتلقي لقاح كورونا اليوم في العقبة

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الوكيل الإخباري – قال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة العقبة صائب حياصات، إن 60 شخصا سجلوا على منصة تلقي لقاح كورونا في العقبة اليوم الأحد. 
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وأضاف حياصات خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن حملة التطعيم الوطني بدأت يوم الأربعاء الماضي في العقبة في 3 نقاط هي: مستشفى الأمير هاشم ومركز صحي العقبة الشامل ومركز صحي القويرة الشامل. 
ولفت حياصات إلى أن هناك عدد من الأشخاص يراجعون لتلقي المطعوم دون أن يسجلوا على المنصة الخاصة بذلك. 

وبين حياصات أن 50 شخصا تلقوا اللقاح يومي الأربعاء والخميس الماضيين. 

وأشار إلى أنه لم تسجل أي ملاحظات أو حالات طارئة أو أعراض جانبية عدا ألم مكان إبرة المطعوم.


 




 

 


 

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