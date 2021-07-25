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الأحد، 25-07-2021 09:38 ص

دودين لـ برنامج الوكيل : متابعة حثيثة للكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الإعلامي باسم الحكومة صخر دودين أنه يجري التحقيق حول حادثة انقطاع الكهرباء في مستشفى الجاردنز.

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وأشار دودين ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل " ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن وزير الصحة تواجد في المكان فور وقوع الحادثة ، للوقوف على ملابساتها، من منطلق المسؤولية .

 

وأعرب عن ثقته بالقضاء في الكشف عن نتائج التحقيق ، مبينا أنه يتم متابعة بشكل حثيث ملابسات الحادثة ، سواء من خلال الحكومة أو من خلال القضاء .

 

"الحكومة بانتظار تحقيق النيابة العامة خلال الساعات القادمة" ، وفق دودين.

 

 

 




 

 


 

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