دولة: 2000 مراجع لقسم الطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي يومياً

الوكيل الاخباري -رصد

رد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة على شكوى مواطن بعدم وجود أطباء أطفال في قسم الطوارئ بأنه يوجد 7 أطباء أطفال في المستشفى 2 منهما في الطوارئ.

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وأضاف دولة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" حول شكوى المواطن بانتظاره 4 ساعات في الطوارئ برغم معاناة طفله من درجة حرارة 40 درجة مئوية أنه سيتم مراجعة الملحوظة .



وأشار أن 2000 مريض يراجع قسم الطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي يومياً منهم 300 حالة طارئة.



وختم أن بعض الحالات المراجعة لقسم الطوارئ في المستشفى لا تعتبر حالات طارئة وبحاجة إلى مراجعة الاخصائي .



وكان اشتكى مواطن من انتظاره 4 ساعات لعلاج ابنه بقسم الطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومية أمس مشيراً أن حرارة ابنه وصلت إلى 40 درجة وأنه لم يكن متواجداً سوى طبيب أطفال واحد في الطوارئ.

