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رسالة للأردنيين مع حلول عيد الأضحى

الثلاثاء، 13-07-2021 09:47 ص

رسالة للأردنيين مع حلول عيد الأضحى

نت
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جدّد الإعلامي محمد الوكيل ، دعوته للمواطنين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، للوصول إلى ما يسمى "المناعة المجتمعية " ، خاصّة في ظلّ ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس .

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وأوضح الإعلامي الوكيل ، عبر "برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أنه من الاجدر أن يكون هنالك التزاما بارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تكثر التجمعات ، نتيجة لطقوس الاحتفال بالعيد.

 

وطالب الأردنيين ، بأهمية التعامل مع تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس هواري ، حول موجة كورونا الثالثة بجديّة ، لغاية الوقاية من الفيروس ، حيث "دقّ ناقوس الخطر".

 

وفي سياق منفصل ، طمأن الإعلامي الوكيل بشأن استقرار الوضع الوبائي الراهن في المملكة ، حيث النسب المنخفضة لنسب إشغال الأسرة والعناية الحثيثة في المستشفيات لمصابي كورونا ، ما يعني أهمية الحفاظ على هذا الاستقرار.  

 

 

 




 

 


 

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