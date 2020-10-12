رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

الوكيل الإخباري - ردّ وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال ، الدكتــور تيسير النعيمي ، على شكوى موظفة ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، بشأن معاناة الأمهــات العامــلات حيال "التعليم عن بعد" لأبنائهنّ في رياض الأطفال، نتيجة لتواجدهنّ في أعمالهنّ.

اضافة اعلان



وجاء في ردّ النعيمي ، وفق ما قرأه الإعلامي محمّد الوكيل ، اليوم الإثنين ، "نعم صحيح هنالك معاناة لدى الأمهات العاملات في متابعة أبنائهن ، ولكن قرار التحوّل الكامل لجميع المراحل ، فرضت معطيات تطــورات الوضع الوبائي".

وأضاف " إن شاء الله سيعود الطلبة لمدارسهم قريبا ، شدة وبتزول ، صحة الجميع وسلامتهم هي الأولوية".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





