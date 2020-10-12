الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير

الدنمارك تعبر أيسلندا بثلاثية نظيفة

رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

توضيح حول تمديد عزل عين الباشا

التربية : دراسة سيناريو امتحانات طلبة المدارس

إدارة الأزمات : تراجع إصابات كورونا في الزرقاء الجديدة - شاهد

أسعار الذهب الإثنين 12/10/2020

الحرارة أعلى من معدلاتها

إدارة الأزمات تنشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في عجلون




الإثنين، 12-10-2020 10:58 ص

من موظفة عاملة تشكو التعليم عن بعد لرياض الأطفال

رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

الن
الدكتور تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - ردّ وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال ، الدكتــور تيسير النعيمي ، على شكوى موظفة ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، بشأن معاناة الأمهــات العامــلات حيال "التعليم عن بعد" لأبنائهنّ في رياض الأطفال، نتيجة لتواجدهنّ في أعمالهنّ.

اضافة اعلان
 

وجاء في ردّ النعيمي ، وفق ما قرأه الإعلامي محمّد الوكيل ، اليوم الإثنين ، "نعم صحيح هنالك معاناة لدى الأمهات العاملات في متابعة أبنائهن ، ولكن قرار التحوّل الكامل لجميع المراحل ، فرضت معطيات تطــورات الوضع الوبائي".

 

وأضاف " إن شاء الله سيعود الطلبة لمدارسهم قريبا ، شدة وبتزول ، صحة الجميع وسلامتهم هي الأولوية".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك

مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)

الصحة للوكيل: مستحقات الموظفين بعقود خلال يومين

حج

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

كمنت

تساؤلات حول تنقل فئات خلال الحظر الشامل

شرط

أمام شركة الكهرباء .. أسلاك بين الأشجار بمأدبا- صور

مريض

إربد .. مركز صحي الصريح يفتقر لدواء الضغط B cor