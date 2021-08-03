سائق سرفيس من إربد : السعة التحميلية ترهق جيوبنا

الوكيل الإخباري - عبّر سائق سرفيس على خط إربد/إيدون/ المستشفى العسكري ، عن استيائه حيال معاناة السائقين من القرار الحكومي ، القاضي بعدم السماح بتحميل الركاب بنسبة 100%.

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ولفت السائق ، الثلاثاء. عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان رفع أسعار المحروقات ، يزيد من وطأة معاناة السائقين ، لعدم تمكّنهم من توفير ضمان المركبة ، ولقمة عيش عائلاتهم .

وأشار للإعلامي محمد الوكيل إلى أن تكلفة الأجرة على الخط الذي يعمل عليه (35) قرشا لـكل راكب ، مناشدا المعنيين بمتابعة هذا الأمر ، تخفيفا على السائقين.