شركس لـ برنامج الوكيل : الأطفال معرضون للإصابة بمتحور دلتا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الأشخاص الذين يعانون من تحسس مفرط يمكنهم تلقي أي نوع مطعوم كورونا في أقرب مستشفى.

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وأضاف شركس اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يجب موافقة ولي الأمر عند إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما وذلك من خلال التوقيع على ورقة.



ونوه أن الأطفال معرضون للإصابة بمتحور دلتا ولذلك زادت عدد الإصابات بين طلبة المدارس .



وأوصى بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للفئات المحددة بعد تلقي الجرعة الثانية بـ 6 أشهر على الأقل.

