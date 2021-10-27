الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط عالميا

وفيات الاربعاء 27-10-2021

الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

بلعاوي يحذر من فيروس يصيب الأطفال ويزيد احتمالية اصابتهم بكورونا

شركس لـ برنامج الوكيل : الأطفال معرضون للإصابة بمتحور دلتا

الإفراج عن صاحب أسبقيات بشرط التزامه بالصلاة في البلقاء

ضحايا كورونا حول العالم .. أكثر من 4.96 مليون وفاة ونحو 245 مليون إصابة

وفاة بتصادم مركبتين في القويرة

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الصحة : سند أخضر لمن تلقى جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية

الأربعاء، 27-10-2021 09:27 ص

شركس لـ برنامج الوكيل : الأطفال معرضون للإصابة بمتحور دلتا

طلبة 5


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الأشخاص الذين يعانون من تحسس مفرط يمكنهم تلقي أي نوع مطعوم كورونا في أقرب مستشفى. 

اضافة اعلان


وأضاف شركس اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يجب موافقة ولي الأمر عند إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما وذلك من خلال التوقيع على ورقة.


ونوه أن الأطفال معرضون للإصابة بمتحور دلتا ولذلك زادت عدد الإصابات بين طلبة المدارس .


وأوصى بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للفئات المحددة بعد تلقي الجرعة الثانية بـ 6 أشهر على الأقل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سند أخضر

الصحة : سند أخضر لمن تلقى جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية

غازي برنامج

الصحة تنفي لـ برنامج الوكيل التوقيع على ورقة إخلاء مسؤولية عند تلقي الجرعة المعززة

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الدفاع المدني 3

الدفاع المدني يدعو عبر برنامج الوكيل إلى أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة

السبط

مدير مستشفى السلط لـ برنامج الوكيل : الوضع جيد في المستشفى بعد تسريب في اسطوانة غاز

نجوى

التربية لـ برنامج الوكيل : سند أخضر لن يطبق على طلبة المدارس

أخبار متعلقة
غازي برنامج

الصحة تنفي لـ برنامج الوكيل التوقيع على ورقة إخلاء مسؤولية عند تلقي الجرعة المعززة

نجوى

التربية لـ برنامج الوكيل : سند أخضر لن يطبق على طلبة المدارس

الهناندة

الهناندة لـ برنامج الوكيل : محطات ثابتة لمساعدة المواطنين بتفعيل تطبيق سند

لقاح 3

دعوة عبر برنامج الوكيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات المحددة

التربية والتعليم

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

920215134748301407498

مطالبة التربية للتشديد على المدارس بشأن البروتوكول الصحي