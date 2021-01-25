شكاوى من غرامة مالية لتجديد هوية الاحوال المدنية

الوكيل الاخباري - اشتكى احد المواطنين عبر برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " من طلب غرامة مالية بقيمة 10 دنانير عند مراجعته لدائرة الاحوال المدنية لتجديد هوية الاحوال المدنية .
وطالب المواطن بضرورة النظر في هذه التعليمات وتعديلها حيث قال ان التعليمات تنص على انه اذا اصبح عمر الشخص 18 عام ويوم يتم تغريمه 10 دنانير لعدم تجديد الهوية .
وطالب المواطن بضرورة النظر في هذه التعليمات وتعديلها حيث قال ان التعليمات تنص على انه اذا اصبح عمر الشخص 18 عاما يتم تغريمه 10 دنانير لعدم تجديد الهوية للمرة الاولى .