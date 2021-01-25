شكاوى من غرامة مالية لتجديد هوية الاحوال المدنية

الوكيل الاخباري - اشتكى احد المواطنين عبر برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " من طلب غرامة مالية بقيمة 10 دنانير عند مراجعته لدائرة الاحوال المدنية لتجديد هوية الاحوال المدنية .

اضافة اعلان



وطالب المواطن بضرورة النظر في هذه التعليمات وتعديلها حيث قال ان التعليمات تنص على انه اذا اصبح عمر الشخص 18 عام ويوم يتم تغريمه 10 دنانير لعدم تجديد الهوية .

وطالب المواطن بضرورة النظر في هذه التعليمات وتعديلها حيث قال ان التعليمات تنص على انه اذا اصبح عمر الشخص 18 عاما يتم تغريمه 10 دنانير لعدم تجديد الهوية للمرة الاولى .



