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الإثنين، 25-01-2021 09:21 ص

شكاوى من غرامة مالية لتجديد هوية الاحوال المدنية

الاحوال المدنية


الوكيل الاخباري - اشتكى احد المواطنين عبر برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " من طلب غرامة مالية بقيمة 10 دنانير عند مراجعته لدائرة الاحوال المدنية لتجديد هوية الاحوال المدنية .

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وطالب المواطن بضرورة النظر في هذه التعليمات وتعديلها حيث قال ان  التعليمات تنص على انه اذا اصبح عمر الشخص 18 عام ويوم يتم تغريمه 10 دنانير لعدم تجديد الهوية . 

 

وطالب المواطن بضرورة النظر في هذه التعليمات وتعديلها حيث قال ان  التعليمات تنص على انه اذا اصبح عمر الشخص 18 عاما يتم تغريمه 10 دنانير لعدم تجديد الهوية للمرة الاولى . 


 




 

 


 

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