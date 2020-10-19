شكوى من اختلاف تسعيرة أحد الأدوية

الوكيل الإخباري - لفت مواطن ، أنه قام بشراء أحد الأدوية المُسكّنة ، وقد وجد أن اختلافا في سعره عن الأسبوع الماضي .

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وأشار ، الإثنين، في حديثــه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيـــر إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن تسعيرة الدواء ، تتم من خلال نقابـــة الصيادلة.

وبيّن، أنه لا يوجد اختلاف بين عبوتي الدواء ، مُناشدا بالوقوف على الأمـر في ظلّ الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بالأردن ، وتثقـــل كاهل المواطنيــن .

ونتحفّـظ على نشر اسم الـدواء ، عملا بالمهنيّة الصحفيّة ، علما أنه سيتم متابعة الأمــر مع نقابة الصيادلة ، والوقوف على أسباب اختلاف سعـر الدواء .

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