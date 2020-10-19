شكوى من اختلاف تسعيرة أحد الأدوية

الوكيل الإخباري - لفت مواطن ، أنه قام بشراء أحد الأدوية المُسكّنة ، وقد وجد أن اختلافا في سعره عن الأسبوع الماضي .
وأشار ، الإثنين، في حديثــه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيـــر إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن تسعيرة الدواء ، تتم من خلال نقابـــة الصيادلة.
وبيّن، أنه لا يوجد اختلاف بين عبوتي الدواء ، مُناشدا بالوقوف على الأمـر في ظلّ الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بالأردن ، وتثقـــل كاهل المواطنيــن .
ونتحفّـظ على نشر اسم الـدواء ، عملا بالمهنيّة الصحفيّة ، علما أنه سيتم متابعة الأمــر مع نقابة الصيادلة ، والوقوف على أسباب اختلاف سعـر الدواء .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة