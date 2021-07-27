شكوى من ارتفاع أسعار الدواجن

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه ، حيال ارتفاع أسعار الدواجن ، الأمر الذي يحول دون شرائه .

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وناشد المواطن عبر "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، الجهات المعنية ، بالعمل على السيطرة على الأمر ، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ، لكبح جماح التجار الذين يضربون بعرض الحائط بالأنظمة والقوانين .

من جهته ، أوضح الإعلامي محمد الوكيل ، أن مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن ، تطال عائلات أردنية ، في ظلّ الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها .

ووجّه الإعلامي الوكيل رسالة هامة لوزارتي الصناعة والتجارة ، والزراعة من أجل تحديد أسعار للدواجن .