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الثلاثاء، 27-07-2021 10:36 ص

شكوى من ارتفاع أسعار الدواجن

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دواجن


الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه ، حيال ارتفاع أسعار الدواجن ، الأمر الذي يحول دون شرائه .

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وناشد المواطن عبر "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، الجهات المعنية ، بالعمل على السيطرة على الأمر ، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ، لكبح جماح التجار الذين يضربون بعرض الحائط بالأنظمة والقوانين .

 

من جهته ، أوضح الإعلامي محمد الوكيل ، أن مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن ، تطال عائلات أردنية ، في ظلّ الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها .

 

ووجّه الإعلامي الوكيل رسالة هامة لوزارتي الصناعة والتجارة ، والزراعة من أجل تحديد أسعار للدواجن .

 

 

 




 

 


 

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