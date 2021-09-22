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الأربعاء، 22-09-2021 08:21 ص

شكوى من افتقار مستشفى الأميرة راية للكوادر الطبية

وزارة الصحة 2)


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" وزارة الصحة ، الوقوف على مشكلة نقص الكوادر الطبية في مستشفى الأميرة راية الكائن في لواء الكورة .

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ولفت المواطن للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك اكتظاظا لمراجعي المستشفى منذ ساعات الصباح الباكر ، نتيجة لوجود طبيب واحد في العيادات الخارجية قسم الباطنية .

 

وعبّر عن استيائه حيال ذلك على وقع الأخطاء الطبية التي باتت تطفو على السطح في المملكة خلال الآونة الأخيرة .

 

 

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