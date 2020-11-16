الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020

وفيات الإثنين 16/11/2020

فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم

وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا

مدير الشركة المصنعة للقاح كورونا يتوقع عودة الحياة لطبيعتها الشتاء المقبل




الإثنين، 16-11-2020 10:54 ص

مناشدة أمام وزارة الصحة

شكوى من تعطل أقسام أشعة الأسنان في مراكز صحية بعمان

اسنام
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن وزارة الصحة ، للوقوف على معاناته ، خلال مراجعته لعدد من أقسام أشعة الأسنان في المراكز الصحية الحكومية، بالعاصمة عمان ، حيث وجد أنها "لا تعمل" ، على حدّ تعبيره.

اضافة اعلان
 

وبين المواطن ، الإثنين، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، أنه قام بمراجعة عدد من أقسام أشعة الأسنان، لغايات استكمال علاجه، لمعاناته من ألم في أسنانه دون جدوى .

 

ومن جهته ، طالب الإعلامي محمّد الوكيل، وزارة الصحــة ، بالعمل على وضع هذا الأمر ، ضمن سلم الأولويات ، نتيجة لحاجة المواطنين الماسّة لمراجعة أقسام معيّــنة لغايات العلاج ، إلا أنها قد تكون "مُعطّلة" ، ما يزيد من وطأة المــرض .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كككك

حمى ارتفاع الأسعار تطال الخضار وجهات معنية توضح الأسباب - فيديو

1

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

من

ارتياح أردني من سير العملية الانتخابية

ح

الناطق باسم الحكومة للوكيل : على كل مواطن التغيير بالاقتراع - فيديو

kl

أردنيون عبر برنامج الوكيل : دعوة للجميع للمشاركة بالاقتراع

من

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

أخبار متعلقة
دججج

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

سعود

برنامج الوكيل ينعى السعود وشقيقه والدعاء بشفاء نجليه - فيديو

1

شكوى من تزاحم مواطنين في باص عمان

ددد

وزير الصحة يطمئن الأردنيين بشأن كورونا ويكشف سبب تناقض الفحوصات -فيديو

ممرض

ممرض أردني يقدم اقتراحا لعلاج كورونا في زمن قياسي - فيديو