شكوى من تعطل أقسام أشعة الأسنان في مراكز صحية بعمان

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن وزارة الصحة ، للوقوف على معاناته ، خلال مراجعته لعدد من أقسام أشعة الأسنان في المراكز الصحية الحكومية، بالعاصمة عمان ، حيث وجد أنها "لا تعمل" ، على حدّ تعبيره.
وبين المواطن ، الإثنين، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، أنه قام بمراجعة عدد من أقسام أشعة الأسنان، لغايات استكمال علاجه، لمعاناته من ألم في أسنانه دون جدوى .
ومن جهته ، طالب الإعلامي محمّد الوكيل، وزارة الصحــة ، بالعمل على وضع هذا الأمر ، ضمن سلم الأولويات ، نتيجة لحاجة المواطنين الماسّة لمراجعة أقسام معيّــنة لغايات العلاج ، إلا أنها قد تكون "مُعطّلة" ، ما يزيد من وطأة المــرض .
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