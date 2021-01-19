صحة جرش لـ الوكيل: أكثر من 200 شخص تلقوا اللقاح

الوكيل الإخباري –

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قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة جرش محمد الطحان، إن هناك 3 مراكز رئيسية في المحافظة لتلقي لقاح كورونا.وأوضح خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن هذه المراكز هي: مستشفى جرش الحكومي، مركز جرش الصحي، مركز الرازي الشامل الصحي.وأشار إلى أن الإقبال متزايد على التسجيل لتلقي اللقاح، حيث تلقى أكثر من 200 شخص اللقاح في المحافظة حتى اليوم.وأكد الطحان أنه لم تسجل أي آثار جانبية لمتلقي المطعوم، وأن محافظة جرش بالمرتبة الأولى بالمحافظات إلى الآن بسحب 130 ألف عينة فحص كورونا؛ حيث تم تخصيص 6 مراكز لسحب عينات كورونا و3 مراكز لأخذ اللقاح.ولفت إلى أنه وفي حال ازدياد الإقبال على التسجيل لأخذ المطعوم، فسيتم تخصيص مراكز أخرى.وبين أن كبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، هم الفئات التي تلقت اللقاح.