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صحة جرش لـ برنامج الوكيل : 30 حالة تسمم وحالتهم الصحية من بسيطة إلى متوسطة

الثلاثاء، 12-10-2021 08:30 ص

صحة جرش لـ برنامج الوكيل : 30 حالة تسمم وحالتهم الصحية من بسيطة إلى متوسطة

جرششش


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير مديرية صحة جرش الدكتور محمد الطحان أن عدد حالات التسمم بالمياه في جرش وصلت إلى 30 حالة تسمم منوها إلى أن حالتهم الصحية من بسيطة إلى متوسطة.

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وأضاف الطحان اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن فريقا طبيا عمل على فحص خزانات مياه في منطقة جبه وأخذ عينات منها لمعرفة سبب التسمم.


ودعا الإعلامي محمد الوكيل إلى تشديد الرقابة على أية مخالفات قد تلحق الضرر بالمواطنين وتضر صحتهم.


وكانت قد أغلقت وزارة الصحة أمس الإثنين محطة تحلية مياه في محافظة جرش احترازيا .


 




 

 


 

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