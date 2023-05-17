طريق كارثي .. سائقون يشتكون خطورة تحويلة نزول النقب

الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من سائقي شاحنات ومركبات من خطورة تحويلة نزول النقب باتجاه دبة حانوت إلى العقبة .

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وقال عدد كبير من السائقين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن التحويلة عرضها ضيق على عرض الشاحنة مما يجعل المسرب خط واحد وقد يؤدي إلى حوادث كارثية .



وأضافوا أن المركبات السياحية الذاهبة إلى العقبة ووادي رم مجبرة على السير ببطء خلف الشاحنات لضيق المسرب وخطورته بسبب وجود الحواجز .



ولفتوا أن أعطال الطريق تؤثر على المركبات منوهين إلى الغبار المثير إثر التجاوز الخاطئ للمركبات من جانب الاتربة ،يضاعف خطورة الطريق الذي يقصده الاف السياح الاجانب بطريقهم الى وادي رم والعقبة والذين ابدوا انزعاجهم من خطورته .



وطالب السائقين الجهات المعنية بتسريع وتيرة أعمال الصيانة في التحويلة وفتحها بأقرب وقت ، وان صيانة الطريق يجب أن تتم بشكل صحيح لمنع تضررها مستقبلاً .



الى ذلك أكد عدد من سالكي الطريق أن تضرر الطرق من أسبابها الرئيسية هي الأحمال الزائدة من قبل بعض الشاحنات ،متسائلين عن دور وزارة الاشغال العامة بالرقابة على الأوزان ، ومتابعة صيانة الطرق النافذة بشكل دوري للحفاظ على شبكة الطرق التي تعد ثروة وطنية .

