الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

مرشح رئاسي تركي سابق يتوقع إجراء انتخابات أخرى في البلاد في غضون 2-3 سنوات

الأمم المتحدة تطلب تمويلا بقيمة 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات إلى السودان

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

114 حريق في الأردن خلال 24 ساعة

حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

الأربعاء، 17-05-2023 09:41 ص

طريق كارثي .. سائقون يشتكون خطورة تحويلة نزول النقب

2 (1)


الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من سائقي شاحنات ومركبات من خطورة تحويلة نزول النقب باتجاه دبة حانوت إلى العقبة .

اضافة اعلان


وقال عدد كبير من السائقين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن التحويلة عرضها ضيق على عرض الشاحنة مما يجعل المسرب خط واحد وقد يؤدي إلى حوادث كارثية .


وأضافوا أن المركبات السياحية الذاهبة إلى العقبة ووادي رم مجبرة على السير ببطء خلف الشاحنات لضيق المسرب وخطورته بسبب وجود الحواجز .


ولفتوا أن أعطال الطريق تؤثر على المركبات منوهين إلى الغبار المثير إثر التجاوز الخاطئ للمركبات من جانب الاتربة ،يضاعف خطورة الطريق الذي يقصده الاف السياح الاجانب بطريقهم الى وادي رم والعقبة والذين ابدوا انزعاجهم من خطورته .


وطالب السائقين الجهات المعنية بتسريع وتيرة أعمال الصيانة في التحويلة وفتحها بأقرب وقت ، وان صيانة الطريق يجب أن تتم بشكل صحيح لمنع تضررها مستقبلاً .


الى ذلك أكد عدد من سالكي الطريق أن تضرر الطرق من أسبابها الرئيسية هي الأحمال الزائدة من قبل بعض الشاحنات ،متسائلين عن دور وزارة الاشغال العامة بالرقابة على الأوزان ، ومتابعة صيانة الطرق النافذة بشكل دوري للحفاظ على شبكة الطرق التي تعد ثروة وطنية .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج

جمعية الحوادث: 20 وفاة نتيجة حوادث سير الأسبوع الحالي

لالالالالالالالالالالا

التربية تحدد أماكن يمنع ذهاب الرحلات المدرسية إليها

000000

الأردن .. ظنوا أنها توفيت وانقذها مدرب سابق بالدفاع المدني

سقوط

أردني يسقط من الطابق الثالث في تركيا ووالدته تناشد بإخلائه إلى الأردن

99999999

عيد: 585 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر

999

مصالحة: إعلام إسرائيل شوه صورة رمضان والاعتداء على المرابطين فضح الاحتلال