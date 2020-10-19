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الإثنين، 19-10-2020 11:58 ص

(100) دينار كحد أدنى لمشتركي المحال التجارية

كهرباء الكرك : يمكن تقسيط تأمين الاشتراك

قاطع


الوكيل الإخباري - أوضح المدير التنفيــذي لشركة توزيع الكهرباء في الكرك، المهندس بكر الرواشدة، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك تأمينا يتعلّق باشتراك خاص لأصحاب المحال التجارية ، يعادل فاتورتين للمشترك ، ويــصل إلى (100) دينار كحدّ أدنى .

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وبيّن الرواشدة ، الإثنين ، للإعلامي محمّد الوكيل ، أن قيمـــة التأمين الخاصة بالاشتـــراك يتم استردادها، إلا في حال تراكم "الفواتير" فيتم "خصم" القيمة من المشترك ، منوّها أن سعر قاطع الكهرباء يبلغ (20) دينارا 

 

وأشار ، أنّه بإمكان "تقسيط" المبلغ للمشتركين ، لغايات التيسير عليهم .

 

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