كهرباء الكرك : يمكن تقسيط تأمين الاشتراك

الوكيل الإخباري - أوضح المدير التنفيــذي لشركة توزيع الكهرباء في الكرك، المهندس بكر الرواشدة، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك تأمينا يتعلّق باشتراك خاص لأصحاب المحال التجارية ، يعادل فاتورتين للمشترك ، ويــصل إلى (100) دينار كحدّ أدنى .
وبيّن الرواشدة ، الإثنين ، للإعلامي محمّد الوكيل ، أن قيمـــة التأمين الخاصة بالاشتـــراك يتم استردادها، إلا في حال تراكم "الفواتير" فيتم "خصم" القيمة من المشترك ، منوّها أن سعر قاطع الكهرباء يبلغ (20) دينارا
وأشار ، أنّه بإمكان "تقسيط" المبلغ للمشتركين ، لغايات التيسير عليهم .
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