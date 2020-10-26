كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

الوكيل الإخباري - ما زال هنالك استياء واضح من قبل أردنييـــن ، حول آلية فحص فيروس كورونا، عدا عن آلية التعامل مع الوباء ،إضافة إلى شكاوى من تأخر خروج نتائج الفحوصات المخبرية ، ما يُربكهم .

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جاء ذلك من خلال اتصالات كانت بمثابة صرخات مدوية، تلقّاها الإعلامي محمّد الوكيل، الإثنيــن، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبـــر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنيــة "راديو هلا" ، اليوم الإثنين ، ما يجعل ضـــرورة الوقوف على تلك التحدّيات من قبل وزارة الصحّـة .

شكاوى عديدة أمام "الصحة"

أحد الاتصالات ، من قبل مواطن ، يوضّــح أنه تمّ التواصل مع العديد من المراكز الصحيّة ، لفحص كورونا ، إلا أنها أكدت له - المراكز- عدم وجــود المواد الخاصة بالفحص ، ما أدى إلى إرباكه.

اتصال آخر ، أشار أن العديد من القائمين على الفحــص ، لا يقومون بتغيير القفازات الخاصة بالفحوصات ، ما يسمح بانتقال الفيروس، ويتسبّب بانتشاره.

كورونا يتخلخل في العائلات

كما لفتت مواطنة ، أن جميع أفراد عائلتها تعاني من فيروس كورونا ، مبيّنة ، أن الفحوصات ظهرت بعد أسبوع من إجراء الفحوصات، مطالبة بضـــرورة الإسراع بإظهار النتائج للمواطنين ، تحسّبا من الاختلاط بآخرين .

كما عبّــر مواطن عن استيائـــه حيال الوضع الراهن ، حيث أوضح أن (7) أفراد من عائلته مصابين بالفيروس ، بينهم طفــلان يبلغ عمر أحدهما شهرين وآخر (3) سنوات.

وناشد المواطنين ، بأهمية الوقاية من الفيروس ، وعدم الاستهانة به ، نتيجة للأعراض الشديدة التي تزيد من وطأة المـــرض.

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