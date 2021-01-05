الثلاثاء 05-01-2021
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الثلاثاء، 05-01-2021 11:47 ص

هنالك أعراض تظهر لعدد من المتعافين

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

ببب


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة ، الدكتور بسام حجـــاوي ، أنه تم المبالغة والتهويل حول فيروس كورونا المتحور ، أو ما يسمى بـ"السلالة الجديدة من كورونا" ، حيث ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

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وأشار ، الثلاثاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أن عدد المصابين بالفيروس المتحور في المملكة (5) إصابات ، حيث يتم متابعتها بالشكل اللازم ، وفق البروتوكول الصحي المتبع، من خلال اتباع إجراءات العـزل .

 

وزاد حجاوي للإعلامي محمد الوكيل " السلالة الجديدة من كورونا لا تشكّل خطرا" .

 

وطمأن الأردنيين ، قائلا " الوضع الوبائي في الأردن مسيّطر عليه ، وهذا يتضح من خلال أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الماضية ، ونأمل الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين القادمين ، تزامنا مع وصول اللقاح المضاد للفيروس ".

 

وعن الأعراض التي تصيب الأشخاص المتعافين من كورونا ، أكد أنها تختلف من شخص لآخر ، مشيرا أنها غالبا ما تختفي بعد (35) يوما .

 

"يعتبر الشخص المصاب بالفيروس متعافٍ ، بعد 10 أيام ، وفي حال استمرت الأعراض حتى اليوم الثالث عشر (13) يتم متابعته من خلال المستشفى "، وفق حجاوي.

 

وأضاف " قد يتم إجراء فحص أشعة لعدد من المتعافين ، للتأكد من عدم تضرر الجهاز التنفسي خاصة الرئة بكورونا ".

 

وأوضح ، أن هنالك أشخاص يتعافون من المرض بعد مرور (20 -35) يوما ، وتابع  "هؤلاء الأشخاص قليلون".

 

وأطلق الدكتور حجاوي تحذيراته للأردنيين ، بشأن الشائعات حول اللقاح ضد كورونا وآثاره الجانبية ، حيث اعتبر ذلك إضرارا واضحا بالمصلحة العامة ، ويحول دون الوصول إلى الهدف المرجو الرامي للخلاص من الوباء.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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